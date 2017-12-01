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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79728 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70266 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77335 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84494 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В ГПУ опровергли полный возврат "Межигорья" в государственную собственность

В ГПУ опровергли полный возврат "Межигорья" в государственную собственность

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины опровергли сообщение об окончательном возвращении резиденции “Межигорье” в государственную собственность. Об этом в эфире “Общественного радио” заявил руководитель Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.

По его словами, пока только территория “Межигорья” принадлежит государству, а расположенные на ней здания до сих пор принадлежат компании “Танталит” и бывшему президенту Виктору Януковичу. В то же время, все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

“Решение по этим зданиям может быть принято только по результатам судебного рассмотрения уголовного производства в отношении бывшего президента, или тех людей, которые помогали ему в завладении Межигорьем”, — отметил Горбатюк.

Также он сообщил, что Хозяйственный суд вернул в государственную собственность земельные участки еще в 2015 году, а сегодня “было принято решение по иску прокуратуры Киева о признании незаконной продажи государственной резиденции ” Межигорье“".

Как сообщал УНН, вчера Высший хозяйственный суд Украины принял решение, согласно которому резиденция “Межигорье” переходит в собственность государства.

Украинские Национальные Новости

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