В ГПУ опровергли полный возврат "Межигорья" в государственную собственность
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины опровергли сообщение об окончательном возвращении резиденции “Межигорье” в государственную собственность. Об этом в эфире “Общественного радио” заявил руководитель Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.
По его словами, пока только территория “Межигорья” принадлежит государству, а расположенные на ней здания до сих пор принадлежат компании “Танталит” и бывшему президенту Виктору Януковичу. В то же время, все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.
“Решение по этим зданиям может быть принято только по результатам судебного рассмотрения уголовного производства в отношении бывшего президента, или тех людей, которые помогали ему в завладении Межигорьем”, — отметил Горбатюк.
Также он сообщил, что Хозяйственный суд вернул в государственную собственность земельные участки еще в 2015 году, а сегодня “было принято решение по иску прокуратуры Киева о признании незаконной продажи государственной резиденции ” Межигорье“".
Как сообщал УНН, вчера Высший хозяйственный суд Украины принял решение, согласно которому резиденция “Межигорье” переходит в собственность государства.