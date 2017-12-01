В ГПУ опровергли полный возврат "Межигорья" в государственную собственность

По его словами, пока только территория “Межигорья” принадлежит государству, а расположенные на ней здания до сих пор принадлежат компании “Танталит” и бывшему президенту Виктору Януковичу. В то же время, все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

“Решение по этим зданиям может быть принято только по результатам судебного рассмотрения уголовного производства в отношении бывшего президента, или тех людей, которые помогали ему в завладении Межигорьем”, — отметил Горбатюк.

Также он сообщил, что Хозяйственный суд вернул в государственную собственность земельные участки еще в 2015 году, а сегодня “было принято решение по иску прокуратуры Киева о признании незаконной продажи государственной резиденции ” Межигорье“".

Как сообщал УНН, вчера Высший хозяйственный суд Украины принял решение, согласно которому резиденция “Межигорье” переходит в собственность государства.