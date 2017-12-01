У ГПУ спростували повне повернення "Межигір'я" в державну власність
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Генеральній прокуратурі України заперечили повідомлення про остаточне повернення резиденції “Межигір’я” у державну власність. Про це в ефірі “Громадського радіо” заявив керівник Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.
За його словами, наразі тільки територія “Межигір’я” належить державі, а розташовані на ній будівлі досі належать компанії “Танталіт” і колишньому президентові Віктору Януковичу. Водночас, всі ці будівлі перебувають під арештом у рамках кримінального провадження.
“Рішення стосовно цих будівель може бути ухвалене лише за результатами судового розгляду кримінального провадження стосовно колишнього президента, чи тих людей, які допомагали йому у заволодінні Межигір’ям”, — зазначив Горбатюк.
Також він повідомив, що Господарський суд повернув в державну власність земельні ділянки ще у 2015 році, а сьогодні “було ухвалене рішення за позовом прокуратури Києва про визнання незаконним продажу державної резиденції “Межигір’я”.
Як повідомляв УНН, вчора Вищий господарський суд України ухвалив рішення, за яким резиденція “Межигір’я” переходить у власність держави.