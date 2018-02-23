В Генштабе заявили, что уже есть кандидаты на должность командующего Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. На сегодняшний день уже есть соответствующие кандидатуры на должность командующего Объединенных сил Украины. Об этом во время интервью изданию "Радио Свобода" заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает УНН.
"Президент Украины определил ряд организационных задач, которые необходимо решить Генштабу, Минобороны Украины, для того, чтобы перейти к формату другой операции, как я уже сказал, создание Объединенного оперативного штаба и определения командующего Объединенных сил, который будет осуществлять управление теми силами и средствами, которые будут участвовать в этой операции. Такая работа проводится. У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены Президенту Украины для утверждения. Человека, который будет назначен на эту должность - командующий Объединенных сил, - Президент назначает своим указом", - заявил Муженко.
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Начальник Генштаба добавил, что командующим Объединенных сил станет человек, который "имеет опыт участия в АТО".
"Да. У нас на сегодня достаточно много офицеров, руководителей, в том числе самого высокого уровня, которые имеют боевой опыт участия в АТО уже в период с 2014-го по 2018 год включительно. Это действительно будет человек, который имеет опыт участия в этой операции, боевой опыт и достаточно навыков, знаний и опыта для того, чтобы выполнять такие задачи и такую функцию", - резюмировал Муженко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба Украины Виктора Муженко в кратчайшие сроки подготовить кандидатуру на должность командующего Объединенных сил Украины.