В Генштабе заявили, что уже есть кандидаты на должность командующего Объединенных сил

"Президент Украины определил ряд организационных задач, которые необходимо решить Генштабу, Минобороны Украины, для того, чтобы перейти к формату другой операции, как я уже сказал, создание Объединенного оперативного штаба и определения командующего Объединенных сил, который будет осуществлять управление теми силами и средствами, которые будут участвовать в этой операции. Такая работа проводится. У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены Президенту Украины для утверждения. Человека, который будет назначен на эту должность - командующий Объединенных сил, - Президент назначает своим указом", - заявил Муженко.

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Начальник Генштаба добавил, что командующим Объединенных сил станет человек, который "имеет опыт участия в АТО".

"Да. У нас на сегодня достаточно много офицеров, руководителей, в том числе самого высокого уровня, которые имеют боевой опыт участия в АТО уже в период с 2014-го по 2018 год включительно. Это действительно будет человек, который имеет опыт участия в этой операции, боевой опыт и достаточно навыков, знаний и опыта для того, чтобы выполнять такие задачи и такую ​​функцию", - резюмировал Муженко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба Украины Виктора Муженко в кратчайшие сроки подготовить кандидатуру на должность командующего Объединенных сил Украины.