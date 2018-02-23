У Генштабі заявили, що уже є кандидати на посаду командувача Об’єднаних сил

“Президент України визначив ряд організаційних завдань, які необхідно вирішити Генштабові, Міноборони України, для того, щоб перейти до формату іншої операції, як я вже сказав, створення Об’єднаного оперативного штабу і визначення командувача Об’єднаних сил, який буде здійснювати управління тими силами і засобами, які будуть брати участь у цій операції. Така робота проводиться. У нас є відповідні кандидатури. Вони потребують певної процедури узгодження. І після цього в найкоротші терміни вони будуть надані президентові України для затвердження. Людину, яка буде призначена на цю посаду — командувач Об’єднаних сил, — президент призначає своїм указом”, — заявив Муженко.

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Начальник Генштабу додав, що командувачем Об’єднаних сил стане людина, яка “має досвід участі в АТО”.

“Так. У нас на сьогодні досить багато офіцерів, керівників, у тому числі найвищого рівня, які мають бойовий досвід участі в АТО вже в період з 2014-го по 2018 рік включно. Це дійсно буде людина, яка має досвід участі в цій операції, бойовий досвід і достатньо навичок, знань і практичного досвіду для того, щоб виконувати такі завдання і таку функцію”, — резюмував Муженко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав міністра оборони України Степана Полторака та начальника Генштабу України Віктора Муженка у найкоротші терміни підготувати кандидатуру на посаду командувача Об’єднаних сил України.