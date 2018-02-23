У Генштабі заявили, що уже є кандидати на посаду командувача Об’єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. На сьогоднішній день вже є відповідні кандидатури на посаду командувача Об’єднаних сил України. Про це під час інтерв’ю виданню "Радіо Свобода" заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає УНН.
“Президент України визначив ряд організаційних завдань, які необхідно вирішити Генштабові, Міноборони України, для того, щоб перейти до формату іншої операції, як я вже сказав, створення Об’єднаного оперативного штабу і визначення командувача Об’єднаних сил, який буде здійснювати управління тими силами і засобами, які будуть брати участь у цій операції. Така робота проводиться. У нас є відповідні кандидатури. Вони потребують певної процедури узгодження. І після цього в найкоротші терміни вони будуть надані президентові України для затвердження. Людину, яка буде призначена на цю посаду — командувач Об’єднаних сил, — президент призначає своїм указом”, — заявив Муженко.
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Начальник Генштабу додав, що командувачем Об’єднаних сил стане людина, яка “має досвід участі в АТО”.
“Так. У нас на сьогодні досить багато офіцерів, керівників, у тому числі найвищого рівня, які мають бойовий досвід участі в АТО вже в період з 2014-го по 2018 рік включно. Це дійсно буде людина, яка має досвід участі в цій операції, бойовий досвід і достатньо навичок, знань і практичного досвіду для того, щоб виконувати такі завдання і таку функцію”, — резюмував Муженко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав міністра оборони України Степана Полторака та начальника Генштабу України Віктора Муженка у найкоротші терміни підготувати кандидатуру на посаду командувача Об’єднаних сил України.