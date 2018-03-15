В Генпрокуратуре рассказали, в чем подозревается Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины рассказали, в рамках какого уголовного производства направлено в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"15.03.2018 в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112; ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 УК Украины, Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. направлено в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко Н.В., а также материалы, которыми обосновываются указанные представления", - отметила пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Луценко сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.