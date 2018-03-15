У Генпрокуратурі розповіли, у чому підозрюється Савченко

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Генеральній прокуратурі України розповіли, у межах якого кримінального провадження направлено до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“15.03.2018 в рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 КК України, Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. направлено до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) щодо народного депутата України Савченко Н.В., а також матеріали, якими обґрунтовуються вказані подання”, — зазначила прес-секретар.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Генпрокурор Луценко сьогодні заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті. 

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