В Гарварде вручили Шнобелевскую премию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Гарвардском университете 29-й раз вручили ежегодную Шнобелевскую премию за наиболее абсурдные достижения в науке. Ею награждают в десяти различных дисциплинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой.
Шнобелевская премия мира, в частности, досталась группе ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура. Они пытались измерить количество удовольствия, которое можно получить от щекотки.
Премию в области экономики получили японские специалисты. Они выяснили, какие банкноты лучше всего подходят для бактерий. Оказалось, что больше всего микробов собирается на американском долларе и румынской леи.
Награду в области инженерии получил иранский ученый за устройство по изменению детских подгузников.
Премия в области медицины досталась итальянцу. Он установил, что пицца может защитить от множества болезней при условии, что она приготовлена в Италии.
Премию вручают настоящие нобелевские лауреаты. Победители получают кофейный стаканчик, упаковку жевательной резинки, сигареты и зубную щетку. А также денежный приз в размере десяти триллионов зимбабвийских долларов. Это около 40 центов США.
Напомним, умер нобелевский лауреат Кэри Муллис.