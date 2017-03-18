Во Франции в аэропорту правоохранители застрелили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Во Франции в аэропорту Орли службы безопасности застрелили мужчину, который отобрал оружие у военного, передает УНН со ссылкой ВВС.
Нападающий, которому удалось захватить оружие в южном терминале аэропорта, был застрелен в одном из магазинов.
Сейчас аэропорт закрыт, а высадка пассажиров приостановлена. Французские власти расценивают события как чрезвычайно серьезный инцидент. Доступ за границу служб безопасности запрещен.
Операция по восстановлению безопасности продолжается, в аэропорту работают специалисты по взрывчатке. Там также ищут возможных сообщников нападавшего.
Министр внутренних дел Франции сейчас направляется к месту происшествия.
Отмечается, что Орли расположеный в 13 км к югу от Парижа является вторым крупнейшим аэропортом французской столицы.
Как сообщал УНН, в штаб-квартире МВФ в Париже взорвалось письмо: есть раненый.