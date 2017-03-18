У Франції в аеропорту правоохоронці застрелили чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Франції в аеропорті Орлі безпекові служби застрелили чоловіка, який відібрав зброю у військового, передає УНН з посиланням ВВС.
Нападника, якому вдалося захопити зброю в південному терміналі аеропорту, було застрелено в одному із магазинів.
Нині аеропорт закрито, а висадка пасажирів призупинена. Французька влада розціюють події як надзвичайно серйозний інцидент. Доступ за кордон безпекових служб заборонений.
Операція з відновлення безпеки триває, в аеропорті працюють фахівці з вибухівки. Там також шукають можливих спільників нападника.
Міністр внутрішніх справ Франції нині прямує до місця події.
Зазначається, що Орлі розташований за 13 км на південь від Парижу є другим найбільшим аеропортом французької столиці.
Як повідомляв УНН, в штаб-квартирі МВФ у Парижі вибухнув лист: є поранений.