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Во Франции прошли акции профсоюзов против социально-экономической политики Макрона

Во Франции прошли акции профсоюзов против социально-экономической политики Макрона

Киев  •  УНН

 • 8940 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. День протеста против социально-экономической политики президента Эммануэля Макрона прошел в четверг во Франции. В Париже, как сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на данные профсоюзов, в митинге приняли участие более 15 тыс. человек, передает УНН.

Полиция считает, что их было не более 2,5 тыс.

Митинги и другие акции работников проводятся по призыву двух крупных профсоюзных объединений: Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) и организации “Рабочая сила”. Они, преодолев разногласия, впервые за три месяца организовали совместный день протеста, который охватил многие крупные города, в том числе Страсбург и Лион.

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В Париже колонна демонстрантов прошла от площади Бастилии до площади Республики. В ее рядах были не только трудящиеся, но и пенсионеры и студенты. Манифестанты, как сообщила радиостанция France Info, заявили на митинге, что “президент Макрон ведет себя как император, не желая прислушиваться к мнению простых людей”. Они подчеркнули при этом, что “реально чувствуют после прихода Макрона в Елисейский дворец ухудшение условий своей жизни и материального положения, обеспокоены возможностью увольнений”.

Напомним, акция двух профсоюзов совпала с 36-м днем массовой забастовки французских железнодорожников, периодически возобновляются в стране с начала апреля через каждые три дня. В связи с этим над толпой манифестантов, как сообщает AFP, был поднят транспарант с надписью “Отправим Макрона под откос”.

Профсоюзы не исключают, что летом будут и новые забастовки на железных дорогах. “Мы также усилим напряжение акций протеста и в начале осени. Спор с властью по железным дорогам не закончен, мы не получили ответов на многие из поставленных вопросов”, - заявил в четверг глава профсоюза ВКТ Филипп Мартинез, выступая в эфире телеканала BFM TV.

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