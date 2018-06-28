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У Франції пройшли акції профспілок проти соціально-економічної політики Макрона

У Франції пройшли акції профспілок проти соціально-економічної політики Макрона

Київ • УНН

 • 8941 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. День протесту проти соціально-економічної політики президента Еммануеля Макрона пройшов у четвер у Франції. У Парижі, як повідомило агентство AFP з посиланням на дані профспілок, в мітингу взяли участь більше 15 тис. осіб, інформує УНН.

Поліція вважає, що їх було не більше 2,5 тис.

Мітинги та інші акції працівників проводяться за призовом двох великих профспілкових об’єднань: Загальної конфедерації праці (ЗКП) і організації “Робоча сила”. Вони, подолавши розбіжності, вперше за три місяці організували спільний день протесту, який охопив багато великих міст, у тому числі Страсбург і Ліон.

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У Парижі колона демонстрантів пройшла від площі Бастилії до площі Республіки. У її рядах були не тільки трудящі, а й пенсіонери та студенти. Маніфестанти, як повідомила радіостанція France Info, заявили на мітингу, що “президент Макрон поводиться як імператор, не бажаючи прислухатися до думки простих людей”. Вони підкреслили при цьому, що “реально відчувають після приходу Макрона в Єлисейський палац погіршення умов свого життя і матеріального становища, стурбовані можливістю звільнень”.

Нагадаємо, акція двох профспілок збіглася з 36-м днем ​​масового страйку французьких залізничників, що періодично відновлюються в країні від початку квітня через кожні три дні. У зв’язку з цим над натовпом маніфестантів, як повідомляє AFP, було піднято транспарант зі написом “Відправимо Макрона під укіс”.

Профспілки не виключають, що влітку будуть і нові страйки на залізницях. “Ми також посилимо напруження акцій протесту і на початку осені. Суперечка з владою щодо залізниць не закінчена, ми не отримали відповідей на багато поставлених питань”, — заявив у четвер глава профспілки ВКТ Філіп Мартінез, виступаючи в ефірі телеканалу BFM TV.

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