Во Франции экс-менеджеры IKEA предстанут перед судом за слежку за персоналом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Французское представительство шведской компании IKEA, а также ряд бывших ее топ-менеджеров предстанут перед судом по обвинению в попытках нелегально следить за работниками и лицами, которые пытались трудоустроиться в компанию. Как сообщил в воскресенье, 21 марта, агентство новостей AFP, нескольким бывшим высокопоставленным сотрудникам компании в случае признания их вины грозят длительные сроки заключения, передает УНН со ссылкой на DW.
Что известно
Компанию и ее экс-менеджеров обвиняют в частности в том, что для проведения нелегального слежки за своими сотрудниками она прибегала к услугам частных детективов, а также полицейских. По данным стороны обвинения, во французском представительстве компании IKEA было создание целую “систему шпионажа” за сотрудниками.
Детали
Целью таких действий был сбор информации о частной жизни сотен работников, а также возможных будущих работников. Среди данных, которые интересовали тогдашнее руководство IKEA во Франции, была и конфиденциальная информация о возможном криминальном прошлом этих лиц. Для последнего компания пользовались услугами отдельных офицеров полиции, которые предоставляли соответствующие сведения из полицейского базы данных.
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Судебное заседание начнется 22 марта вблизи Парижа. Перед судом предстанут 15 человек, в том числе и бывшее руководство французской “дочки” IKEA. Хотя суд будет рассматривать практику слежки компанией IKEA только за период с 2009 по 2012 годы, в прокуратуре говорят, что IKEA начала следить за своими сотрудниками по меньшей мере с конца 1990-х.
Про такие практики компании стало известно в 2012 году после публикации результатов журналистских расследований. Впоследствии этим случаем занялась и прокуратура. В результате проведенных следственных действий на французское представительство IKEA наложен штраф на сумму около 3,75 миллиона евро. Также был арестован ряд бывших топ-менеджеров.
В то же время защита французской “дочки” IKEA заверила, что в ответ на эту “организационную слабость” компания немедленно приняла все необходимые строгие меры, в том числе и кадровые, а также было соответственно изменена процедура трудоустройства в IKEA во Франции.
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Всего в Франции персонал компании IKEA насчитывает около 10 000 человек.