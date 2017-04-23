Во Франции из-за подозрительного авто эвакуировали людей из избирательного участка

"Во французском городе Безансон эвакуировали избирательный участок из-за подозрительного автомобиля. Похищенный автомобиль был оставлен с работающим двигателем возле участка", - отмечается в сообщении.

Было установлено, что номера на этом авто были поддельные.

Напомним, во Франции стартовал первый тур президентских выборов.