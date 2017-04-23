У Франції через підозріле авто евакуювали людей з виборчої дільниці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Франції, в місті Безансон евакуювали виборчу дільницю через підозрілий автомобіль, передає УНН з посиланням на Reuters.
“У французькому місті Безансон евакуювали виборчу дільницю з-за підозрілого автомобіля. Викрадений автомобіль було залишено з працюючим двигуном біля дільниці”, — зазначається у повідомленні.
Було встановлено, що номери на цьому авто були підроблені.
Нагадаємо, у Франції стартував перший тур президентських виборів.