У Франції через підозріле авто евакуювали людей з виборчої дільниці

“У французькому місті Безансон евакуювали виборчу дільницю з-за підозрілого автомобіля. Викрадений автомобіль було залишено з працюючим двигуном біля дільниці”, — зазначається у повідомленні.

Було встановлено, що номери на цьому авто були підроблені.

Нагадаємо, у Франції стартував перший тур президентських виборів.