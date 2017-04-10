Во фракции "БПП" пока не видят оснований для отставки правительства

При этом депутат отметила, что “есть вопросы к деятельности отдельных министерств”.

“Во фракции не видят оснований для отставки правительства”, — отметила И.Луценко.

Депутат добавила, что на сегодняшнем заседании фракции "БПП" будет обсуждаться деятельность правительства.

Как сообщал УНН, сегодня, 10 апреля, состоится заседание фракции БПП с участием Президента и Премьера.