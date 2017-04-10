У фракції "БПП" наразі не бачать підстав для відставки уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У фракції "Блок Петра Порошенка" наразі не бачать підстав для відставки уряду. Про це на брифінгу заявила представник Президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
При цьому депутат зауважила, що “є питання до діяльності окремих міністерств”.
“У фракції не бачать підстав для відставки уряду”, — зауважила І.Луценко.
Депутат додала, що на сьогоднішньому засіданні фракції БПП буде обговорено діяльність уряду.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 10 квітня, відбудеться засідання фракції БПП за участю Президента і Прем'єра.