У фракції "БПП" наразі не бачать підстав для відставки уряду

При цьому депутат зауважила, що “є питання до діяльності окремих міністерств”.

“У фракції не бачать підстав для відставки уряду”, — зауважила І.Луценко.

Депутат додала, що на сьогоднішньому засіданні фракції БПП буде обговорено діяльність уряду.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 10 квітня, відбудеться засідання фракції БПП за участю Президента і Прем'єра.