В Финляндии задержали более 20 яхт, которые могут принадлежать российским бизнесменам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На таможне Соумен в Финляндии задержали 21 яхту, которые могут принадлежать российским бизнесменам и их компаниям, попавшим под санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Детали
В прошлую пятницу, 18 марта, в таможне сообщили зимним складам, что 22 яхты никуда не будут передавать. Однако, уже в понедельник одну из лодок “заморозили” на спасательной службе.
Таможня продолжит расследование, чтобы выявить, принадлежит ли 21 яхта российским подсанкционным лицам или предприятиям.
Если данные подтвердят, то ответственным за окончательную заморозку яхт будет агентство по сбору, если нет - суда будут использовать, как и раньше.
“Трудно понять, являются ли суда российскими, поскольку они зарегистрированы в разных странах мира”, - сообщил гендиректор компании, управляющей зимним складом в Ловиисе.
Напомним
Власти Германии арестовали 156‑метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова.