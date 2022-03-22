В Финляндии задержали более 20 яхт, которые могут принадлежать российским бизнесменам

Детали

В прошлую пятницу, 18 марта, в таможне сообщили зимним складам, что 22 яхты никуда не будут передавать. Однако, уже в понедельник одну из лодок “заморозили” на спасательной службе.

Таможня продолжит расследование, чтобы выявить, принадлежит ли 21 яхта российским подсанкционным лицам или предприятиям.

Если данные подтвердят, то ответственным за окончательную заморозку яхт будет агентство по сбору, если нет - суда будут использовать, как и раньше.

“Трудно понять, являются ли суда российскими, поскольку они зарегистрированы в разных странах мира”, - сообщил гендиректор компании, управляющей зимним складом в Ловиисе.

Напомним

Власти Германии арестовали 156‑метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова.



