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У Фінляндії затримали понад 20 яхт, які можуть належати російським бізнесменам

У Фінляндії затримали понад 20 яхт, які можуть належати російським бізнесменам

Київ • УНН

 • 111568 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. На митниці Соумен у Фінляндії затримали 21 яхту, які можуть належати російським бізнесменам або їхнім компаніям, що потрапили під санкції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Helsingin Sanomat.

Деталі

Минулої п’ятниці, 18 березня, у митниці повідомили зимним складам, що 22 яхти нікуди не передаватимуть. Проте, вже у понеділок один із човнів “заморозили” на рятувальній службі.

Митниця продовжить розслідування, щоб виявити, чи належить 21 яхта російським підсанкційним особам або підприємствам.

Якщо дані підтвердять, то відповідальним за остаточну заморозку яхт буде агентство зі збору, якщо ні - судна використовуватимуть, як і раніше.

“Важко зрозуміти, чи є судна російськими, оскільки вони зареєстровані у різних країнах світу”, - повідомив гендиректор компанії, що керує зимовим складом в Ловіїсі.

Нагадаємо

Влада Німеччини заарештувала 156‑метрову яхту російського мільярдера Алішера Усманова.

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