В Финляндии обвалился пешеходный мост: среди 27 пострадавших преимущественно дети
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Финляндии после обвала пешеходного моста пострадали 27 человек, преимущественно дети. 15 из них госпитализированы преимущественно с переломами конечностей, пишет УНН со ссылкой на DPA.
Детали
Двадцать семь человек, большинство из которых дети, пострадали в Финляндии в результате обвала пешеходного моста. Временный мост находился возле строительной площадки в городе Эспоо неподалеку от Хельсинки, сообщает служба экстренной помощи в Twitter. Телекомпания Yle сообщила, что в это время на мосту была группа школьников.
Пятнадцать раненых были доставлены в несколько больниц, сообщили в больнице Хельсинкского университета. Большинство из них получили переломы ног или рук. Полиция выясняет причины аварии.
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