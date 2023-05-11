В Финляндии обвалился пешеходный мост: среди 27 пострадавших преимущественно дети

Детали

Двадцать семь человек, большинство из которых дети, пострадали в Финляндии в результате обвала пешеходного моста. Временный мост находился возле строительной площадки в городе Эспоо неподалеку от Хельсинки, сообщает служба экстренной помощи в Twitter. Телекомпания Yle сообщила, что в это время на мосту была группа школьников.

Пятнадцать раненых были доставлены в несколько больниц, сообщили в больнице Хельсинкского университета. Большинство из них получили переломы ног или рук. Полиция выясняет причины аварии.

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