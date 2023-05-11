У Фінляндії обвалився пішохідний міст: серед 27 постраждалих переважно діти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Фінляндії після обвалу пішохідного мосту постраждали 27 осіб, переважно діти. 15 з них ушпиталено переважно з переламами кінцівок, пише УНН з посиланням на DPA.
Деталі
Двадцять сім людей, більшість із яких діти, постраждали у Фінляндії внаслідок обвалу пішохідного мосту. Тимчасовий міст знаходився біля будівельного майданчика в місті Еспоо неподалік від Гельсінкі, повідомляє служба екстреної допомоги у Twitter. Телекомпанія Yle повідомила, що в цей час на мосту була група школярів.
П'ятнадцять поранених були доставлені в кілька лікарень, повідомили в лікарні Гельсінського університету. Більшість із них отримали переломи ніг чи рук. Поліція з'ясовує причини аварії.
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