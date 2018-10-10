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В ФАО рассказали, как изменились мировые цены на свинину из-за АЧС

В ФАО рассказали, как изменились мировые цены на свинину из-за АЧС

Киев  •  УНН

 • 10253 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В сентябре 2018 года мировые цены на говядину и свинину оставались, в основном, стабильными, а на баранину и мясо птицы – выросли. Об этом свидетельствует данные аналитической заметки ФАО, передает УНН.

В частности сообщается, что мировые цены на баранину растут четвёртый месяц подряд. Причина — дефицит поставок из стран Тихого океана и высокий импортный спрос со стороны стран Азии.

Также отмечается, что цены на мясо птицы выросли из-за стабильно высокого спроса в условиях краткосрочного дефицита предложения, в частности — в Бразилии, говорят аналитики.

“Однако большие объёмы экспортного предложения со стороны стран Тихого океана и Соединённых Штатов Америки препятствовали росту цен на говядину, а возникновение новых очагов африканской чумы свиней и соответствующие ограничения импорта обусловили снижение цен на свинину”, — рассказали в ФАО.

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В целом, среднее значение индекса цен на мясо ФАО составило в сентябре 166,2 пункта, что чуть ниже его пересмотренного значения за август, говорится в заметке.

Как сообщал УНН, АЧС поразила уже десять стран ЕС.

В Украине же болезнь не утихает пять лет подряд. В прошлом году на территории нашего государства было зарегистрировано около 170 вспышек болезни, в этом — уже более 120.

Убытки, которые несут украинские фермеры из-за распространения вируса, исчисляются миллиардами гривен.

По словам депутата ВРУ Сергея Тригубенко, АЧС в Украине привела к значительному росту объемов импорта свинины и сала из западных стран.

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