В ФАО рассказали, как изменились мировые цены на свинину из-за АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В сентябре 2018 года мировые цены на говядину и свинину оставались, в основном, стабильными, а на баранину и мясо птицы – выросли. Об этом свидетельствует данные аналитической заметки ФАО, передает УНН.
В частности сообщается, что мировые цены на баранину растут четвёртый месяц подряд. Причина — дефицит поставок из стран Тихого океана и высокий импортный спрос со стороны стран Азии.
Также отмечается, что цены на мясо птицы выросли из-за стабильно высокого спроса в условиях краткосрочного дефицита предложения, в частности — в Бразилии, говорят аналитики.
“Однако большие объёмы экспортного предложения со стороны стран Тихого океана и Соединённых Штатов Америки препятствовали росту цен на говядину, а возникновение новых очагов африканской чумы свиней и соответствующие ограничения импорта обусловили снижение цен на свинину”, — рассказали в ФАО.
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В целом, среднее значение индекса цен на мясо ФАО составило в сентябре 166,2 пункта, что чуть ниже его пересмотренного значения за август, говорится в заметке.
Как сообщал УНН, АЧС поразила уже десять стран ЕС.
В Украине же болезнь не утихает пять лет подряд. В прошлом году на территории нашего государства было зарегистрировано около 170 вспышек болезни, в этом — уже более 120.
Убытки, которые несут украинские фермеры из-за распространения вируса, исчисляются миллиардами гривен.
По словам депутата ВРУ Сергея Тригубенко, АЧС в Украине привела к значительному росту объемов импорта свинины и сала из западных стран.