У ФАО розповіли, як змінилися світові ціни на свинину через АЧС

Зокрема повідомляється, що світові ціни на баранину зростаютьчетвертий місяць поспіль. Причина — дефіцит поставок з країн Тихого океану і високий імпортний попит з боку країн Азії.

Також наголошується, що ціни на м’ясо птиці зросли через стабільно високий попит в умовах короткострокового дефіциту пропозиції, зокрема — у Бразилії, говорять аналітики.

“Однак великі обсяги експортного пропозиції з боку країн Тихого океану і Сполучених Штатів Америки перешкоджали зростанню цін на яловичину, а виникнення нових вогнищ африканської чуми свиней і відповідні обмеження імпорту зумовили зниження цін на свинину”, — розповіли в ФАО.

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В цілому, середнє значення індексу цін на м’ясо ФАО становило у вересні 166,2 пункта, що трохи нижче його переглянутого значення за серпень, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, АЧС вразила вже десять країн ЄС.

В Україні ж хвороба не вщухає п’ять років поспіль. У минулому році на території нашої держави було зареєстровано близько 170 спалахів хвороби, в цьому — вже понад 120.

Збитки, які несуть українські фермери через поширення вірусу, обчислюються мільярдами гривень.

За словами депутата ВРУ Сергія Тригубенка, АЧС в Україні призвела до значного зростання обсягів імпорту свинини і сала із західних країн.