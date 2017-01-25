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У двух должностных лиц Ужгородского горсовета найдены деньги, которые могли быть частью взятки - прокуратура

Киев • УНН

 • 7992 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 25 января. УНН. В результате проведенных обысков по меньшей мере у двух работников Ужгородского городского совета найдены денежные средства, которые, вероятно, являются частью взятки за положительное решение "земельных" вопросов. Об этом со ссылкой на заместителя прокурора Закарпатской области Андрея Манькута сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Суммы найденных средств не уточняются. Следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) продолжаются.

Напомним, как сообщал УНН, прокуратура и СБУ начали обыски в Ужгородском горсовете. В прокуратуре сообщили, что их ведомство совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачило коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Сегодня же, 25 января, был задержан посредник, который получил часть взятки в размере 20 000 гривен. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду.

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