У двох посадовців Ужгородської міськради знайдено гроші, які могли бути частиною хабара - прокуратура

Наразі суми знайдених коштів не уточнюються. Слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабаря) тривають.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, прокуратура і СБУ розпочали обшуки в Ужгородській міськраді. У прокуратурі повідомили, що їх відомством спільно зі спецпідрозділом „К“ УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Сьогодні ж, 25 січня, було затримано посередника, який отримав частину хабаря у розмірі 20 тисяч гривень. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду.