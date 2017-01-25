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У двох посадовців Ужгородської міськради знайдено гроші, які могли бути частиною хабара - прокуратура

У двох посадовців Ужгородської міськради знайдено гроші, які могли бути частиною хабара - прокуратура

Київ • УНН

 • 7993 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 25 січня. УНН. У результаті проведених обшуків щонайменше у двох працівників Ужгородської міської ради знайдено грошові кошти які, ймовірно, є частиною хабаря за позитивне вирішення “земельних” питань. Про це з посиланням на заступника прокурора Закарпатської області Андрія Манькута повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Наразі суми знайдених коштів не уточнюються. Слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабаря) тривають.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, прокуратура і СБУ розпочали обшуки в Ужгородській міськраді. У прокуратурі повідомили, що їх відомством спільно зі спецпідрозділом „К“ УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Сьогодні ж, 25 січня, було затримано посередника, який отримав частину хабаря у розмірі 20 тисяч гривень. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду.

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