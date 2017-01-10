В ГосЧС и Минздраве не знают, сколько украинцев получили обморожения во время рождественских морозов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Пока нет точной статистики относительно общего количества украинцев, которые получили обморожения во время рождественских морозов. Об этом УНН сообщили на запросы об общем количестве случаев обморожения в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и в Министерстве здравоохранения.
"Это (вопрос относительно общего количества людей, которые получили обморожения - ред.) ГосЧС. У нас нет такой информации. Это чрезвычайные случаи. В Минздраве нет такой информации. Может как-то отдельно по областям собирается, но отдельно общей статистики нет", - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
В то ждет время, в ГосЧС Украины посоветовали обратиться в Минздрав, потому что им также не известна информация об общем количестве лиц с обморожениями, поскольку, по их словам, это не входит в "чрезвычайные" случаи.
"(Обращайтесь - ред.) в Министерство здравоохранения или в местные органы власти. Мы не занимаемся обморожениями, это не чрезвычайное. Есть местные органы исполнительной власти, которые занимаются обогревом и держат этот вопрос на контроле. Мы не ведем статистику по обморожениям", - сообщила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и коммуникаций с общественностью ГосЧС Ольга Козак.
Как сообщал УНН, по данным областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Днепропетровской области, с начала года в области с обморожением к врачам обратилось более 50 человек.
Также с 6 по 10 января Николаевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф оказана медицинская помощь в 5165 случаях, том числе, 24 человека обратились за помощью с признаками обморожения или переохлаждения, из них 21 госпитализирован.
По данным медицинских учреждений Закарпатской области, с начала зимы в Закарпатье зафиксировано 10 случаев обморожения.