У ДСНС та МОЗ не знають, скільки українців отримали обмороження під час різдвяних морозів

"Це (питання щодо загальної кількості людей, які отримали обмороження - ред.) до ДСНС. У нас немає такої інформації. Це надзвичайні випадки. У МОЗі немає такої інформації. Може якось окремо по областям збирається, але окремо загальної статистики немає", - розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

У той же час, у ДСНС України порадили звернутися до МОЗ, бо їм також не відома інформація про загальну кількість осіб з обмороженнями, оскільки, за їх словами, це не входить до "надзвичайних" випадків.

"(Звертайтеся – ред.) до Міністерства охорони здоров'я чи до місцевих органів влади. Ми не займаємося обмороженнями, це не надзвичайне. Є місцеві органи виконавчої влади, які займаються обігрівом і тримають це питання на контролі. Ми не ведемо статистику з обмороження", - повідомила начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС Ольга Козак.

Як повідомляв УНН, за даними обласного центру екстреної медицини та медичних катастроф Дніпропетровищини, з початку року в області з обмороженням до лікарів звернулось більше 50 людей.



Також з 6 по 10 січня Миколаївським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надано медичну допомогу в 5165 випадках, тому числі, 24 особи звернулися за допомогою з ознаками обмороження чи переохолодження, з них 21 госпіталізовано.



За даними медичних установ Закарпатської області, з початку зими на Закарпатті зафіксовано 10 випадків обмороження.