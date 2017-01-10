У ДСНС та МОЗ не знають, скільки українців отримали обмороження під час різдвяних морозів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Наразі немає точної статистики щодо загальної кількості українців, які отримали обмороження під час різдвяних морозів. Про це УНН повідомили на запити про загальну кількість випадків обмороження у Державній служби з надзвичайних ситуацій та у Міністерстві охорони здоров'я.
"Це (питання щодо загальної кількості людей, які отримали обмороження - ред.) до ДСНС. У нас немає такої інформації. Це надзвичайні випадки. У МОЗі немає такої інформації. Може якось окремо по областям збирається, але окремо загальної статистики немає", - розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.
У той же час, у ДСНС України порадили звернутися до МОЗ, бо їм також не відома інформація про загальну кількість осіб з обмороженнями, оскільки, за їх словами, це не входить до "надзвичайних" випадків.
"(Звертайтеся – ред.) до Міністерства охорони здоров'я чи до місцевих органів влади. Ми не займаємося обмороженнями, це не надзвичайне. Є місцеві органи виконавчої влади, які займаються обігрівом і тримають це питання на контролі. Ми не ведемо статистику з обмороження", - повідомила начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС Ольга Козак.
Як повідомляв УНН, за даними обласного центру екстреної медицини та медичних катастроф Дніпропетровищини, з початку року в області з обмороженням до лікарів звернулось більше 50 людей.
Також з 6 по 10 січня Миколаївським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надано медичну допомогу в 5165 випадках, тому числі, 24 особи звернулися за допомогою з ознаками обмороження чи переохолодження, з них 21 госпіталізовано.
За даними медичних установ Закарпатської області, з початку зими на Закарпатті зафіксовано 10 випадків обмороження.