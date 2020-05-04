В Донецкой области подтвердили 12 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Донецкой области в течение предыдущих суток лабораторно подтвердили 12 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество - в городе Мариуполе, 9 случаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
"12 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердили в течение сегодняшних суток, 3 мая. 9 - в Мариуполе; 2 - в Бахмуте; 1 - в Светлодарске", - написал Кириленко.
Он отметил, что в Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные - из круга контактов лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее.
"В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он заразился, сейчас устанавливается", - добавил Кириленко, подчеркнув, что в Донецкой области пик заболеваемости еще не прошли.
Напомним, что в Украине на 9 часов 4 мая зафиксировано уже 12 331 случай коронавирусного заболевания COVID-19, из них 303 - летальные. В Донецкой области в общем зафиксировано 81 случай COVID-19.