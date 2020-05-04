У Донецькій області підтвердили 12 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Донецькій області протягом попередньої доби лабораторно підтвердили 12 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість - у місті Маріуполі, 9 випадків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
"12 нових випадків коронавірусної хвороби лабораторно підтвердили протягом сьогоднішньої доби, 3 травня. 9 - у Маріуполі; 2 - у Бахмуті; 1 - у Світлодарську", - написав Кириленко.
Він зазначив, що у Маріуполі та Бахмуті нові інфіковані - з кола контактів осіб, у яких COVID-19 виявили раніше.
"У Світлодарську наявність вірусу підтвердили у хворого з попереднім діагнозом "пневмонія". Де він інфікувався, наразі встановлюється", - додав Кириленко, підкресливши, що на Донеччині пік захворюваності ще не пройшли.
Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 4 травня зафіксовано вже 12 331 випадок коронавірусного захворювання COVID-19, з них 303 - летальні. На Донеччині загалом зафіксовано 81 випадок COVID-19.