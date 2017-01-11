В Днепровском районе Киева застрелили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Днепровском районе Киева неизвестный мужчина пять раз выстрелил в 40-летнего киевлянина, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Около 23:30 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступило сообщение о выстрелах у дома на бульваре Русановском. Заявитель сказал, что убили мужчину.
На месте происшествия правоохранители установили со слов свидетеля, что на улице у подъезда находились двое мужчин. Один из них, который держал в руке пистолет, совершил пять выстрелов и побежал, другой - упал на спину.
Раненого - 40-летнего местного жителя - с огнестрельным ранением головы, груди и плеча "скорая" доставила в медицинское учреждение, где проводили ему реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на усилия врачей, утром пострадавший скончался.
Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников пострадавшего. Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия, установление личности злоумышленника и его задержания.