У Дніпровському районі Києва застрелили чоловіка

Близько 23:30 до чергової частини Головного управління столичної поліції надійшло повідомлення про постріли біля будинку на бульварі Русанівському. Заявник сказав, що вбили чоловіка.

На місці події правоохоронці встановили зі слів свідка, що на вулиці біля під’їзду перебували двоє чоловіків. Один із них, який тримав у руці пістолет, здійснив п’ять пострілів і побіг, інший — впав на спину.

Пораненого — 40-річного місцевого мешканця — з вогнепальним пораненням голови, грудей та плеча “швидка” доставила до медичного закладу, де проводили йому реанімаційні заходи. Однак, незважаючи на зусилля лікарів, вранці постраждалий помер.

Поліцейські опитали свідків, місцевих мешканців та родичів постраждалого. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для з’ясування причин та обставин події, встановлення особи зловмисника та його затримання.