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В Днепропетровской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса, в общем - 381

Киев • УНН

 • 16688 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Днепропетровской области еще у 17 жителей обнаружили коронавирусную болезнь, в общем уже 381 случай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя облгосадминистрации Александра Бондаренко.

В Днепропетровской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса, в общем - 381

Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у девяти жителей Днепра и пяти - Кривого Рога. По одному случаю в Каменском, Марганце и Пятихатском районе. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Напомним, сейчас в Украине - почти 11 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Из них 381 в Днепропетровской области. Выздоровели 63 жители региона.

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