В Днепропетровской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса, в общем - 381
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Днепропетровской области еще у 17 жителей обнаружили коронавирусную болезнь, в общем уже 381 случай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя облгосадминистрации Александра Бондаренко.
Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у девяти жителей Днепра и пяти - Кривого Рога. По одному случаю в Каменском, Марганце и Пятихатском районе. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко.
Напомним, сейчас в Украине - почти 11 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Из них 381 в Днепропетровской области. Выздоровели 63 жители региона.