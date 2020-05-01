У Дніпропетровській області виявили 17 нових випадків коронавірусу, загалом - 381
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Дніпропетровській області ще у 17 мешканців виявили коронавірусну хворобу, загалом уже 381 випадок. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову облдержадміністрації Олександра Бондаренка.
Лабораторні дослідження підтвердили COVID-19 у дев’яти жителів Дніпра та п’яти – Кривого Рогу. По одному випадку у Кам’янському, Марганці та П’ятихатському районі. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
Нагадаємо, нині в Україні – майже 11 тисяч підтверджених випадків коронавірусу. З них 381 – у Дніпропетровській області. Одужали 63 мешканці регіону.