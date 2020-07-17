В Днепре задержали участников банды, которая терроризировала предпринимателей в ряде регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Днепре Служба безопасности Украины задержала участников организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством и разбойными нападениями на физических лиц и предпринимателей в ряде регионов. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.
“Фигуранты под искусственными предлогами систематически „выбивали“ деньги из представителей коммерческих структур, в том числе малого бизнеса. В случае неуплаты „дани“ злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали насилием и физической расправой. Также бандиты совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, которые угрожали жизни и здоровью людей”, — говорится в сообщении.
В частности, оперативники спецслужбы установили, что задержанные требовали от предпринимателя ІТ-сферы передать в их собственность разработанное им программное обеспечение. За отказ это сделать дополнительно требовали с потерпевшего 180 тыс. долларов. Также задокументированы факты вымогательства ежемесячной “дани” от владельца СТО и представителя теннисного клуба.
В СБУ проинформировали, что во время получения очередной “дани” от различных предпринимателей задержаны 5 активных участников преступной группировки. Извещено о подозрении по ч.ч. 4 ст 187 и 189 Уголовного кодекса Украины.
“Еще двум злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Проведены неотложные следственные действия, в том числе обыски в офисных помещениях, по месту жительства и автомобилях фигурантов”, - сообщили в СБУ.
Правоохранители добавили, что в рамках открытых уголовных производств продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.
Как ранее сообщал УНН, в Днепропетровской области во время спецоперации в Никополе Служба безопасности Украины задержала главаря и четырех участников преступной группировки, у которых изъяли мощный арсенал оружия.