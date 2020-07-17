У Дніпрі затримали учасників банди, яка тероризувала підприємців у кількох регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Дніпрі Служба безпеки України затримала учасників організованого злочинного угруповання, яке займалося вимаганням і розбійними нападами на фізичних осіб і підприємців у кількох регіонах. Про це сьогодні повідомили в пресцентрі СБУ, передає УНН.
"Фігуранти під штучними приводами систематично "вибивали" гроші з представників комерційних структур, у тому числі малого бізнесу. У разі несплати "данини" зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували насильством та фізичною розправою. Також бандити здійснювали розбійні напади та інші тяжкі злочини, які загрожували життю і здоров’ю людей", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що затримані вимагали від підприємця ІТ-сфери передати у їхню власність розроблене ним програмне забезпечення. За відмову це зробити додатково вимагали з потерпілого 180 тис. доларів. Також задокументовані факти вимагання щомісячної "данини" від власника СТО та представника тенісного клубу.
В СБУ проінформували, що під час одержання чергової «данини» від різних підприємців затримані 5 активних учасників злочинного угруповання. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 4 ст.ст. 187 і 189 Кримінального кодексу України.
"Ще двом зловмисникам оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проведено невідкладні слідчі дії, у тому числі обшуки в офісних приміщеннях, за місцями проживання і автомобілях фігурантів", – повідомили в СБУ.
Правоохоронці додали, що в межах відкритих кримінальних проваджень тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
Як раніше повідомляв УНН, на Дніпропетровщині під час спецоперації у Нікополі Служба безпеки України затримала ватажка і чотирьох учасників злочинного угруповання, в яких вилучили потужний арсенал зброї.