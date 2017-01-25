В Днепре задержали экс-полицейского и адвоката за попытку взяточничества
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника полиции и адвоката, которые пытались дать взятку следователю военной прокуратуры. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленники выступили посредниками в деле незаконного отчуждения государственного здания в центре Днепра. Они предложили следователю две тысячи долларов США за искусственное затягивание исполнения судебного решения о возврате здания в государственную собственность. За это время заказчики сделки планировали "решить вопрос" в высших инстанциях.
Правоохранители задержали злоумышленников в одном из кафе Днепра при попытке передачи денег следователю, который принимал участие в организации операции.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (дача взятки) УК Украины. В ближайшее время посредникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности заказчиков отчуждения государственного имущества.