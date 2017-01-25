В Днепре задержали экс-полицейского и адвоката за попытку взяточничества

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника полиции и адвоката, которые пытались дать взятку следователю военной прокуратуры. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники выступили посредниками в деле незаконного отчуждения государственного здания в центре Днепра. Они предложили следователю две тысячи долларов США за искусственное затягивание исполнения судебного решения о возврате здания в государственную собственность. За это время заказчики сделки планировали "решить вопрос" в высших инстанциях.

Правоохранители задержали злоумышленников в одном из кафе Днепра при попытке передачи денег следователю, который принимал участие в организации операции.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (дача взятки) УК Украины. В ближайшее время посредникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности заказчиков отчуждения государственного имущества.

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