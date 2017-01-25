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У Дніпрі затримали екс-поліцейського та адвоката за спробу хабарництва

У Дніпрі затримали екс-поліцейського та адвоката за спробу хабарництва

Київ • УНН

 • 18194 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього співробітника поліції та адвоката, які намагалися дати хабара слідчому військової прокуратури. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники виступили посередниками у справі незаконного відчуження державної будівлі у центрі Дніпра. Вони запропонували слідчому дві тисячі доларів США за штучне затягування виконання судового рішення щодо повернення будівлі у державну власність. За цей час замовники оборудки планували "вирішити питання" у вищих інстанціях.

Правоохоронці затримали зловмисників в одній з кав’ярень Дніпра під час спроби передачі грошей слідчому, який брав участь в організації операції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (давання хабара) КК України. Найближчим часом посередникам буде оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності замовників відчуження державного майна.

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