В Днепре выпал апрельский снег

“18-22 апреля в связи с вторжением холодного арктического воздуха на территории Днепропетровской области ожидается холодная погода: 19-22 апреля ночью заморозки в воздухе до 5 градусов, на поверхности почвы — 3-8. Температура 2-7 тепла. 18-19 апреля сильные дожди, ночью 19 апреля с мокрым снегом. 18-21 апреля порывы ветра 15-20 м/с ”, - говорится в сообщении.

В результате вторжения арктического воздуха 18-22 апреля по всей Украине ожидается холодная погода. В южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

Напомним, в школах Николаева из-за похолодания приостановят обучение.