В Днепре выпал апрельский снег

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34958 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100650 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152703 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114946 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115633 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112026 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103943 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106958 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103471 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152657 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре выпал апрельский снег

В Днепре выпал апрельский снег

Киев  •  УНН

 • 38894 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Днепре выпал снег. С сегодняшнего дня в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

“18-22 апреля в связи с вторжением холодного арктического воздуха на территории Днепропетровской области ожидается холодная погода: 19-22 апреля ночью заморозки в воздухе до 5 градусов, на поверхности почвы — 3-8. Температура 2-7 тепла. 18-19 апреля сильные дожди, ночью 19 апреля с мокрым снегом. 18-21 апреля порывы ветра 15-20 м/с ”, - говорится в сообщении.

В результате вторжения арктического воздуха 18-22 апреля по всей Украине ожидается холодная погода. В южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

Напомним, в школах Николаева из-за похолодания приостановят обучение.

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