У Дніпрі випав квітневий сніг

“18-22 квітня у зв’язку з вторгненням холодного арктичного повітря на території Дніпропетровської області очікується холодна погода: 19-22 квітня вночі заморозки у повітрі до 5 градусів, на поверхні ґрунту — 3-8. Температура вдень 2-7 тепла. 18-19 квітня сильні дощі, вночі 19 квітня з мокрим снігом. 18-21 квітня пориви вітру 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок вторгнення арктичного повітря 18-22 квітня по всій Україні очікується холодна погода. У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.

Нагадаємо, в школах Миколаєва через похолодання призупинять навчання.