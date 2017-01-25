В Днепре состоится первое заседание суда по делу А.Пугачева
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 25 января. УНН. Первое заседание суда по делу Александра Пугачева, подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре, состоится 27 января. Об этом сообщил во время пресс-конференции в Днепре заместитель прокурора области Юрий Черкашин, передает корреспондент УНН.
Первое заседание состоится в Центральном районном суде 27 января в 14.30. Подготовительное заседание суда уже состоялось.
Напомним, следственное управление ГУ НП Днепропетровской области завершило досудебное расследование по делу А.Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для предоставления наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.
Как сообщал УНН, дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открыты уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено А.Пугачеву, направлено в суд.
Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в милиционеров. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.
Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".
Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждения для содержания под стражей.