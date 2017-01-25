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У Дніпрі відбудеться перше засідання суду у справі О.Пугачова

У Дніпрі відбудеться перше засідання суду у справі О.Пугачова

Київ • УНН

 • 7335 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 25 січня. УНН. Перше засідання суду у справі Олександра Пугачова, підозрюваного у вбивстві поліцейських у Дніпрі, відбудеться 27 січня. Про це повідомив під час прес-конференції в Дніпрі заступник прокурора області Юрій Черкашин, передає кореспондент УНН.

Перше засідання відбудеться у Центральному районному суді 27 січня о 14.30. Підготовче засідання суду вже відбулось.

Нагадаємо, слідчім управлінням ГУ НП Дніпропетровської області завершено досудове розслідування по справі Пугачова. Правоохоронці допитали 150 осіб та провели 44 експертизи. Слідчі прокуратури вважають, що доказів достатньо для надання покарання. Свою провину підозрюваний не визнає, зі слідчими не співпрацює.

Як повідомляв УНН, справу О.Пугачова, який застрелив двох поліцейських у Дніпрі, передали до суду. Відкриті кримінальні провадження за ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 ККУ, а також кримінальне провадження за фактом убивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі, за якими письмове повідомлення про підозру вручене О.Пугачову, направлені до суду.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

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