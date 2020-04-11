В Днепре горело предприятие по заготовке металлолома
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В пятницу в 17:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории предприятия на улице Днепросталевской Индустриального района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По указанному адресу направлены отделения 18 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на территории предприятия по заготовке лома и отходов черных и цветных металлов. Горели два здания, а также вторичное сырье и пластиковые отходы внутри и снаружи зданий.
За большой площади возгорания сразу объявлен повышенный номер вызова. Дополнительно направлены отделения 1, 2, 3, 5 и 25 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда, а также отделение части специальной пожарной техники отряда технической службы Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Пожар локализован в 19:55 и ликвидирован в 1:15.
Огнем уничтожена крыша Т-образной двухэтажного здания, вторичное сырье на открытой территории, пластиковые отходы и повреждены стены здания складского помещения на общей площади 1000 кв.м.
К тушению пожара привлечены 52 человека личного состава и 13 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Павлограде пожарные спасли инвалида из горящего дома.