В Днепре горело предприятие по заготовке металлолома

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В пятницу в 17:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории предприятия на улице Днепросталевской Индустриального района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.