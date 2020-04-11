У Дніпрі горіло підприємство із заготівлі металобрухту

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У п'ятницю о 17:33 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства на вулиці Дніпросталівській Індустріального району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.