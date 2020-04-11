У Дніпрі горіло підприємство із заготівлі металобрухту

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У п'ятницю о 17:33 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства на вулиці Дніпросталівській Індустріального району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За вказаною адресою направлені відділення 18 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на території підприємства з заготівлі брухту та відходів чорних та кольорових металів. Горіли дві будівлі, а також вторинна сировина та пластикові відходи всередині та ззовні будівель.

Через велику площу займання одразу оголошено підвищений номер виклику. Додатково направлені відділення 1, 2, 3, 5 та 25 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону, а також відділення частини спеціальної пожежної техніки загону технічної служби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Пожежу локалізовано о 19:55 та ліквідовано о 01:15.

Вогнем знищено дах Т-подібної двоповерхової будівлі, вторинна сировина на відкритій території, пластикові відходи та пошкоджено стіни будівлі складського приміщення на загальній площі 1000 кв.м.

До гасіння займання залучено 52 людини особового складу та 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Павлограді вогнеборці врятували інваліда з палаючого будинку.

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