В Днепре мужчину зарезали посреди улицы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Днепре мужчину убили посреди улицы, рядом с жилым домом. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тело убитого местного жителя 1990 года рождения обнаружили посреди улицы неподалеку от жилого дома в Днепре. На теле мужчины обнаружено колото-резаную рану в области сердца.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастные лица.
Напомним, в Одесской области молдавский боксер избил полицейского.