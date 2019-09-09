У Дніпрі чоловіка зарізали посеред вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Дніпрі чоловіка вбили посеред вулиці, поряд з житловим будинком. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло вбитого місцевого жителя 1990 року народження виявили серед вулиці неподалік від житлового будинку у Дніпрі. На тілі чоловіка виявлено колото-різану рану в області серця.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Встановлюються обставини скоєння злочину та причетні особи.
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