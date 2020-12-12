В Днепре строительный кран упал на бетоносмеситель, погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня в Днепре в Индустриальном районе строительный кран упал на автобетоносмеситель, водитель погиб на месте, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
"12 декабря в 10:44 поступило сообщение, что в городе Днепр, в Индустриальном районе, на ул. Березинская строительный кран упал на автобетоносмеситель, водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели чтобы высвободить тело человека из автомобиля.
Напомним, в Харькове перевернулся строительный кран с водителем.