У Дніпрі будівельний кран впав на бетонозмішувач, загинув чоловік

"12 грудня о 10:44 надійшло повідомлення, що в місті Дніпро, в Індустріальному районі, на вул. Березинська будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють рятувальники аби вивільнити тіло людини з автомобіля.

Нагадаємо, у Харкові перекинувся будівельний кран із водієм.