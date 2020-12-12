У Дніпрі будівельний кран впав на бетонозмішувач, загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні у Дніпрі в Індустріальному районі будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій загинув на місці, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
"12 грудня о 10:44 надійшло повідомлення, що в місті Дніпро, в Індустріальному районі, на вул. Березинська будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють рятувальники аби вивільнити тіло людини з автомобіля.
Нагадаємо, у Харкові перекинувся будівельний кран із водієм.