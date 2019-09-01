В Днепре авто скатилось в реку: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Днепре на улице Набережная Победы, во время временной остановки автомобиль самопроизвольно скатился в реку Днепр, передает УНН со ссылкой на пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
"1 Вересня в 08:22 ... поступило сообщение о том, что в областном центре на улице Набережная Победы, во время временной остановки автомобиль самопроизвольно скатился в реку Днепр", - говорится в сообщении.
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Как отметили спасатели, с помощью троса и ручной лебедки, автомобиль ПЕЖО "Боксер", изъят из воды и отбуксирован с берега на проезжую часть.
"Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.