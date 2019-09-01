У Дніпрі авто скотилось у річку: відео
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги, під час тимчасової зупинки автомобіль мимовільно скотився у річку Дніпро, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Дніпропетровській області.
“1 вересня о 08:22 ... надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вулиці Набережна Перемоги, під час тимчасової зупинки автомобіль мимовільно скотився у річку Дніпро”, — йдеться у повідомленні.
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Як відзначили рятувальники, за допомогою троса та ручної лебідки, автомобіль ПЕЖО “Боксер”, вилучено із води та відбуксовано з берега на проїжджу частину.
“Загиблих та травмованих немає”, — йдеться у повідомленні.