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В ГФС сообщили о граничных сроках уплаты НДС

Киев • УНН

 • 15042 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинским налогоплательщикам напомнили о сроках предоставления отчетности и уплаты НДС в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Закарпатской области, передает УНН.

В ГФС сообщили о граничных сроках уплаты НДС

“Субъекты хозяйствования, которые отчитываются по НДС помесячно налоговую декларацию за ноябрь 2018 года должны подать по 20 декабря 2018 года включительно. А оплатить налоговые обязательства, указанные в представленной налоговой декларации, нужно до 29 декабря 2018 года включительно”, — говорится в сообщении.

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Также в ГФС напомнили, что срок уплаты налогов и сборов не переносится. Если последний день уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, то Налоговым кодексом не предусмотрен перенос сроков уплаты.

То есть, налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в предоставленной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока предоставления налоговой декларации.

Соответствующая норма определена п.49.18 ст.49 и п.57.1 ст. 57 раздела II, п.203.1 и п.203.2 ст.203 раздела V Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

В то же время, информации о сроках уплаты налогов, сборов, платежей и предоставления налоговой отчетности можно знакомиться в “налоговом календаре”, который размещен на главной странице официального портала ГФС.

Ранее плательщиков НДС предупредили о смене формы отчетности.

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