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В ГБР рассказали детали осуществления подрыва на военных складах в Чехии в 2014 году россиянами

В ГБР рассказали детали осуществления подрыва на военных складах в Чехии в 2014 году россиянами

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. ГБР во взаимодействии со службой криминальной полиции Чешской Республики доказали причастность российских спецслужб к подрыву на военных складах в Чехии в 2014 году. К реализации были привлечены известные ценители «Солберских шпилей» Анатолий Чепига и Александр Мышкин, которые под видом инспекторов Национальной гвардии одной из стран Ближнего Востока проникли на склады и установили взрывные устройства. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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«ГБР полностью доказало причастность российских спецслужб к взрывам в 2014-м военных складов в Чехии, где хранилось оружие. ГБР во взаимодействии со службой криминальной полиции Чешской Республики доказали причастность российских спецслужб к этому подрыву и установлено, что для ослабления военной помощи ВСУ со стороны европейских стран генерал-майор Андрей Аверьянов получил приказ от высшего руководства россии совершить теракт на территории Чешской Республики на складе, где отправки в Украину ждала достаточно большая партия оружия», - рассказала Сапьян.

По ее словам, к реализации тогда были привлечены всем известные ценители «Солберских шпилей» Анатолий Чепига и Александр Мышкин.

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«Целью были склады компании, которая хранила оружие и боеприпасы по заказу спецэкспортеров Украины, в частности, государственной компании Украины «Укрспецэкспорт». Конечно, все это делалось для обеспечения потребностей ВСУ. Враги тщательно продумали легенду, Чепига и Мышкин получили другие фамилии, паспорта одной из среднеазиатских стран. Последний стал Николаем Попа. Они выдавали себя за инспекторов Национальной гвардии одной из стран Ближнего Востока, чтобы проникнуть на склады. Однако приехали из россии, как всегда, туристами, и уже на месте они стали «инспекторами» с разрешением посещения складов», - сказала Сапьян.

Она отметила, что они, находясь на объектах, установили специальные технические устройства дистанционного действия для осуществления взрывов, и после их физического вылета в москву 16 октября 2014 года взрывные устройства были активированы.

«Другие закладки сработали чуть позже, и из-за действий диверсантов было уничтожено очень много тысяч артиллерийских выстрелов, в том числе 520 единиц 152-миллиметровых артиллерийских выстрелов, 3 341 единиц 125-миллиметровых артиллерийских выстрелов, 2 тыс. единиц 122-миллиметровых артиллерийских выстрелов, 4 774 единицы 120-миллиметровых артиллерийских выстрелов и другие боеприпасы, которые предназначались для использования и применения ВСУ», - сказала Сапьян.

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