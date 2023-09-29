В ГБР рассказали детали осуществления подрыва на военных складах в Чехии в 2014 году россиянами

КИЕВ. 29 сентября. УНН. ГБР во взаимодействии со службой криминальной полиции Чешской Республики доказали причастность российских спецслужб к подрыву на военных складах в Чехии в 2014 году. К реализации были привлечены известные ценители «Солберских шпилей» Анатолий Чепига и Александр Мышкин, которые под видом инспекторов Национальной гвардии одной из стран Ближнего Востока проникли на склады и установили взрывные устройства. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян во время брифинга, передает корреспондент УНН.